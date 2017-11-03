Tarsus'taki gizemli kazıya ilişkin BİMER'den açıklama: Alanda mimari olarak bir kültür varlığı yok

Mersin'in Tarsus ilçesi, 82 Evler Mahallesi'nde aylardır devam eden ve hakkında çeşitli iddiaların gündeme geldiği kazı çalışmasına ilişkin olarak ilk resmi açıklama Tarsus Kaymakamlığı ve Mersin İl Kültür Müdürlüğü’nce Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden yapıldı. Bölgede mimari olarak herhangi bir kültür varlığının bulunmadığı ve izin belgesi bulunan kazının aralıklarla sürdürüldüğü belirtildi.

"Kültür varlığı bulunmadı"

Kazıyla ilgili ilk resmi açıklama, Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Salim Sağ’ın, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden Mersin Valiliği’ne 3 Ekim 2017’de yaptığı başvurunun ardından geldi.

Tarsus Kaymakamlığı ve Mersin İl Kültür Müdürlüğü’nce, BİMER üzerinden yapılan 2 açıklamada, daha önce kaçak kazı yapılan bu alanda mimari olarak herhangi bir kültür varlığı bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, kazıda amorf durumda pişmiş toprak parçalarının bulunduğu ve incelemeye gönderildiği, ayrıca izin belgesi doğrultusunda kurtarma kazısının mevsimsel etkenler nedeniyle aralıklarla sürdürüldüğü, kültür dokusunun tespitine ilişkin çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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"Son 6 aydır da bize umut tacirliği yapıyorlar"

Ev sahibi Ahmet İpekoğlu konuya ilişkin ilk kez konuştu. Evi polis memuru Mithat Erdal’a kiraya verdiğini belirterek, “Evi kiraya erdiğim polis memuru öldürüldükten sonra savcılık ifademi aldı. ‘Sen de mi ortaksın?’ dediler. Sonra takipsizlik verildi. Ondan sonra evde 2 yıl kadar ben oturdum. Zaten bizim çocukluğumuz o evde geçti. Sonra ben taşındım. Eve kiracı oturtmadık, boştu. Bir gün eve baskın gibi geldiler...

Bir baktık ki kendi evimizin kapısında polisler. İçeride kazı yapıyorlar. Kapıya dayandım. ‘Kardeşim siz kimsiniz, ne yapıyorsunuz?’ dedim. ‘Yetkililerin talimatı ile kazıyoruz’ dediler. Zaten son 6 aydır da bize umut tacirliği yapıyorlar. Kazı bitene kadar beklememizi söylüyorlar. Kazının başındaki D. isimli kişi, sürekli bizi oyalıyor..."