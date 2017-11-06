T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tarsus’ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı

06 Kasım 2017 16:09

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.
Kaza, Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. 41 yaşındaki Uğur Keser yönetimindeki 33 ARU 08 plakalı otomobil, önce bariyerlere ardından da aynı yönde giden 52 yaşındaki Kadir Özsunar yönetimindeki 27 PB 705 plakalı otobüse çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Uğur Keser hayatını kaybederken, otobüste yolcu olarak bulunan Halil İbrahim Arpacı, Güngör Arpacı, Arda Furkan Akşamoğlu, Akın Akşamoğlu ve Deniz Akşamoğlu da yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları tedavi için Tarsus\'taki hastanelere götürürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolunay DUMANTARSUS Mersin DHAMERSİN TarsusKaza Tarsus AdanaGaziantep TAGUğur KeserARUKadirPBKazadaHalilArpacı Güngör Arpacı Arda Furkan Akşamoğlu Akın AkşamoğluDeniz AkşamoğluOlayTarsusFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24