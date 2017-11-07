Tarsus'ta TIR kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Tarsus ilçesi yakınlarında, TEM yolunda meydana gelen kazada, TIR sürücüsü Mustafa Kuzu (43) yaşamını yitirdi, yanındaki oğlu Mehmet Kuzu yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Çukurbağ- Aspava mevkiinde TEM yolunda meydana geldi. Tarsus\'tan Pozantı yönüne giden Mustafa Kuzu yönetimindeki 61 K 11782 plakalı TIR, aynı yönde giden Mehmet Emin Çınar (49) yönetimindeki 42 AJE 05 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Ardından, Kuzu yönetimindeki TIR savrularak, arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde duran Sedat Çakar\'a (40) ait TIR\'a çarparak durdu. Araçta sıkışan sürücü Mustafa Kuzu yaşamını yitirirken, oğlu Mehmet Kuzu yaralandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Mehmet Kuzu\'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.