T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tarsus'ta TIR kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesi yakınlarında, TEM yolunda meydana gelen kazada, TIR sürücüsü Mustafa Kuzu (43) yaşamını yitirdi, yanındaki oğlu Mehmet Kuzu yaralandı

07 Kasım 2017 16:07

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Tarsus ilçesi yakınlarında, TEM yolunda meydana gelen kazada, TIR sürücüsü Mustafa Kuzu (43) yaşamını yitirdi, yanındaki oğlu Mehmet Kuzu yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Çukurbağ- Aspava mevkiinde TEM yolunda meydana geldi. Tarsus\'tan Pozantı yönüne giden Mustafa Kuzu yönetimindeki 61 K 11782  plakalı TIR, aynı yönde giden Mehmet Emin Çınar (49) yönetimindeki 42 AJE 05 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Ardından, Kuzu yönetimindeki TIR savrularak, arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde duran Sedat Çakar\'a (40) ait TIR\'a çarparak durdu. Araçta sıkışan sürücü Mustafa Kuzu yaşamını yitirirken, oğlu Mehmet Kuzu yaralandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Mehmet Kuzu\'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolunay DUMANTARSUS Mersin DHA MERSİN TarsusTEMTIRKuzuMehmet KuzuKazaAspavaTarsus PozantıMustafa KuzuTIRaynıEminAJEArdından KuzuAraçtaMehmet Kuzu yaralandıTarsus Devlet HastanesiKazayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24