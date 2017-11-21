Tarsus'ta okul önünde kavga: 1 öğrenci öldü, 2 öğrenci yaralı

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde, bir lise önünde dışardan gelen grup ile öğrenciler arasında çıkan kavgada, 12\'nci sınıf öğrencisi Serhat Yıldız bıçaklanarak öldürüldü, 2 öğrenci de yaralandı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Kasım Ekenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Dışarından gelen sivil giyimli 6-7 kişilik bir grup genç ile bir grup öğrenci arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa sürede taşlı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 12\'nci sınıf öğrencisi Serhat Yıldız bıçakla, T.K. ve R.M. isimli öğrenciler ise hem bıçakla, hem de yüzlerine isabet eden taşlarla yaralandı.

İhbar üzerine okul önüne çok sayıda polis ekibiyle, ambulanslar sevk edildi. Tarsus Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yarılalrdan Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayı haber alıp, hastaneye gelen Yıldız\'ın yakınları acı haberi alınca, gözyaşlarına boğuldu.

Kavgaya karıştığı tespit edilen 2 kişiyi gözaltına alan polis, olay yerinde yaptığı incelemede bir bıçak buldu.

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