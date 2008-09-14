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Politika

Tarsus'ta kaleşnikofla kahvehaneyi taradılar

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde bir kahvehane otomobilin içinden kaleşnikofla tarandı. Olayda 2 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı.

14 Eylül 2008 03:00

Saldırganlar otomobille kaçarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bağlar Mahallesi Karburcu yolu üzerinde bulunan Haşmetin Kahvehanesi, saat 13.00'de içinde henüz kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi tarafından kaleşnikof tüfekle tarandı. Açılan ateş sonucu kahvehanede bulunan 36 yaşındaki Serdar Altun ve 25 yaşındaki Savaş Verdi hayatını kaybetti. 50 yaşındaki Mustafa Yılmaz, 68 yaşındaki Musa Gül, 25 yaşındaki İsmail Sağın, 24 yaşındaki Barış Verdi ve 52 yaşındaki Cumali Günay ise yaralandı. Yaralılar Tarsus ve 70'inci Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.

Öte yandan nisan ayında da Tarsus'ta kan davası yüzünden bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlenmiş ve 5 kişi öldürülmüştü.

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