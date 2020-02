Tarsus'ta baraj gölüne giren genç boğuldu

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Tarsus ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren Erkan Can Gönül (22), boğularak yaşamını yitirdi.

Arkadaşları ile serinlemek için Berdan Barajı gölüne giren Erkan Can Gönül bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans, jandarma ve sualtı polisleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik arama çalışmasının ardından bulunan gencin cesedi sudan çıkarıldı. Acı haberi alan Erkan Can Gönül\'ün yakınları gözyaşlarını tutamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



FOTOĞRAFLI