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Tarsus'ta 15 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde, 15 öğrenci sınıfta zehirlendikleri şüphesi ile hastaneye kaldırıldı

12 Ekim 2017 20:59

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde, 15 öğrenci sınıfta zehirlendikleri şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.
Olay, Kavaklı Mahallesi\'ndeki, yaklaşık 1500 öğrencinin eğitim gördüğü Çukurova Sanayi Ortaokulu\'nda meydana geldi. 7- E sınıfında öğrenim gören 12\'si kız 15 öğrenci, nefes alamama, boğaz ve burun yanması şikayeti ile okul yönetimine gidince çağrılan ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Öğrencilere burada oksijen takviyesi yapıldı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu, konu ile ilgili araştırmanın sürdüğü belirtildi. İlçe Emniyet Müdürü Halis Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kalaycı ve İlçe Sağlık Müdürü Füsun Kaleli de hastaneye giderek öğrencileri ziyaret edip bilgi aldı.
\'DEODORANT SIKILDI\' İDDİASI
Zehirlenme vakasının, sınıftaki iki kız öğrencinin birbirlerine şaka olsun diye aşırı düzeyde deodorant sıkması sonucu meydana çıkan gazdan olabileceği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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