Tarsus İdmanyurdu - Sultanbeyli Belediyespor: 1-1

Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)

Stad: Tarsus Şehir Stadı

Hakemler: Sinan Özcan (xxx) ,Zafer Gayretli (xxx), Kenan Özcan (xxx)

TARSUS İDMANYURDU: Barış (xxx) - Serkan Küçük (xx) (Dk 46 Abdurrahman (x ), Yasin (xx), Samet (xxx), Ferhat (xxx), Ergun (xx) )(Dk 85 Emre (x), Muhammed (xx), Sefa (xx) (Dk 72 Fırat (x), Alper (xxx), Onur Şirin (xx), İbrahim Hırçın (xx)

SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR: Hasan (xx) - Hakan Akbaş (xx), Dursun (xx) (Dk 90+1 Hayrullah (?), Anıl (xx), Hakan Akman (xxx), Umut (xx) )(Dk. 56 Serkan Silah (x), Mehmet (xx), Fatih (xx) (Dk 84 Salih (x), Göksel (xx), Gökhan (xx), Safa Ali(xx)

Goller: Dk. 14 Alper (Tarsus İdmanyurdu) Dk. 87 Hakan Akman (Sultanbeyli Belediyespor)

SPOR Toto 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup’ta ligin ilk yarısının son maçında Tarsus İdman Yurdu ile Sultanbeyli Belediyespor 1-1 berabere kaldı.

8\'inci dakikada orta sahadan aldığı pasla sol kanattan Sultanbeyli Belediyespor ceza sahasına giren Alper Yener’in sert vuruşunu kaleci Hasan Kaya, kornere çeldi.

14\'üncü dakikada Tarsus İdmanyurdu’nun golü geldi. Muhammed’in sağ taç çizgisine yakın noktadan Sultanbeyli kale önüne yaptığı ortada topa kaptan Ferhat yükseldi. Bu anda Ferhat, rakibinin yaptığı müdahale ile yerde kaldı. Arka tarafa doğru giden ve boşta kalan topa sert vuran ve ağlara gönderen Alper Yener, takımını 1-0 öne geçirdi.

21\'inci dakikada konuk Sultanbeyli gole yaklaştı. Anıl’ın ceza sahası önünden çektiği sert şut az farkla dışarı çıktı.

İlk yarı ev sahibi Tarsus İdmanyurdu’nun 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

52\'nci dakikada organize gelişen Tarsus atağında, Samet Eker’in kale önüne gönderdiği topta Yasin Elmas’ın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

86\'ncı dakikada maça denge geldi. Tarsus defansının uzaklaitıramadığı topu önünde bulan Hakan Akman, kaleci Barış’ın sağ tarafından topu ağlara gönderdi: 1-1

Karşılaşma 1-1\'lik skorla sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)