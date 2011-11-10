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Ekonomi

Tarsim, çiftçilere "Güven Emmi" ile ulaşacak İSTANBUL (A.A)

10 Kasım 2011 13:40

-Tarsim, çiftçilere "Güven Emmi" ile ulaşacak İSTANBUL (A.A) - 10.11.2011 - Tarım sigortaları havuzu Tarsim, faaliyetlerini yeni karakteri ''Güven Emmi'' ile çiftçilere anlatacak. Tarsim'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Güven Emmi, çiftçinin yanında güçlü, öğüt veren, yardımsever, koruyucu, kollayıcı, sözü dinlenen ve saygı duyulan bir karakter olarak konumlandırıldı. Yeni karakter, elindeki kalkanla koruyucu ve güçlü; kasket, yelek, çizme gibi kıyafet detaylarıyla halktan biri; gömlek kolları sıvalı bir şekilde eldivenleriyle sürekli çiftçinin yanında yardıma koşan, çalışmaya hazır, onu risklere karşı uyaran dost ve güvenilir bir figür olacak.

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