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Tarlaya gömülü kadın cesedi bulundu

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

05 Mart 2018 17:52

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde 23 yaşındaki Dilara Kandak’ın battaniyeye sarılı tarlaya gömülmüş halde cesedi bulundu.

Korkuteli’ne bağlı Alaaddin Mahallesi Gölbentler mevkiinde akşam saatlerinde boş tarlada kadın cesedi olduğunu görenler polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis, olay yerini güvenlik çemberine alarak inceleme başlattı. Battaniyeye sarılarak tarlaya gömülen ve kafa kısmı dışarıda duran cesedin Dilara Kandak’a ait olduğu belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Kandak’ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bir süre önce eşinden ayrılan 2 çocuk annesi Dilara Kandak’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı. Cenazenin alınması sırasında Kandak’ın bazı yakınları, uzun süre gözyaşı döküp, baygınlık geçirdi.

Dilara Kandak’ın cenazesinin bugün Korkuteli ilçe merkezinde düzenlenecek törenin ardından İmrahor Mahalle Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi.

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Antalyakadın cesedi

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