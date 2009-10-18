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Yaşam

Tarlasını sürerken devrilen traktörün altında öldü

18 Ekim 2009 23:14

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Aliveren köyünde traktörün devrilmesi sonucu, 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Dağdaş, yeni aldığı traktörüyle köyün yakınındaki tarlasını sürerken, hendekten geçmeye çalıştı. Dağdaş, bu sırada devrilen traktörün altında kaldı.

Dağdaş'ın cesedi, komşusu Mehmet Türkmen tarafından bulundu.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Dağdaş'ın cesedi, Acıpayam Devlet Hastanesine götürüldü.

Dağdaş'ın cenazesi, burada yapılan otopsinin ardından Aliveren köyünde toprağa verild

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