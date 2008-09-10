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Yaşam

Tarladan okula

Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü, tarımda çalışmak üzere Yozgat'a gelen ailelerin okul çağındaki çocuklarını,gerekli eğitim yardımlarının yap&

10 Eylül 2008 03:00

Yozgat Milli Eğitim Müdürü Sebahattin Gamsız, tarım alanlarında çalışan ve çadırlarda barınan ailelerin ilköğretim ve lise çağındaki çocuklarının tespit edildiğini söyledi.

Belirlenen çocukların büyük bölümünün geldikleri şehirlerde okula kayıtlı olduklarını ifade eden Gamsız, çocukların eğitimden geri kalmamaları amacıyla, barındıkları çadırların yakınlarındaki okullara kayıtlarının yapıldığını bildirdi.

Ailelerin çalışma sezonu sonunda, evlerine döndüklerinde çocuklarının kayıtlarının da devam edecekleri okula nakledileceğini kaydeden Gamsız, ''Aileler çalışmak için burada kaldıkları süre içerisinde çocuklar eğitimlerini ilimizde yerleştirdiğimiz okullarda sürdürecek. Çocukları çadırlardan tahsis ettiğimiz servis araçları alıp okula götürecek, daha sonra da tekrar çadırlarına götürüp ailelerine teslim edecekler'' dedi.

Gamsız, Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki tarım alanlarında çalışan ailelerin çocuklarının yerleştirildiği TOKİ İlköğretim Okulu'na giderek, eğitime alınan çocuklara kırtasiye malzemesi ve okul forması dağıttı.

Çocukların okula devam ettikleri süre içerisinde tüm masraflarının valilik tarafından karşılanacağını ifade eden Gamsız, ''İl genelinde tarım alanlarında çalışan ve okul çağına gelmiş 100 civarında öğrenci belirleyip bunları okullara yerleştirdik. Çocuklarımızın iyi eğitim almalarını ve derslerinden geri kalmamalarını istiyoruz'' diye konuştu.

Yetişkinlere eğitim

Bu arada, Sebahattin Gamsız, diğer yetkililerle birlikte tarım alanlarında çalışan ailelerin barındıkları çadırları gezdi. Burada ailelerle görüşen Gamsız, kurdukları eğitim çadırında yetişkinlere yönelik okuma yazma, sağlık, aile planlaması, mesleki eğitim gibi konularda eğitim verilmesini planladıklarını belirtti.

Özellikle yetişkin kadın ve kızlara yönelik eğitimlere katılımın sağlanması için kadınlardan söz alan Gamsız, ''Tarım alanlarında çalışan ailelerin yaşadıkları çadırların bulunduğu bölgeye kurduğumuz eğitim çadırımızda da yetişkinlere eğitim vermeyi planladık. Eğitime yönelik talep edilen kursları burada açabiliriz'' diye konuştu. (AA)

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