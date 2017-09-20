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Tarlada yılanın ısırdığı kadın öldü

Mustafa UFAK/HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Hilvan İlçesi’nde, mısır tarlasında sulama yaparken yılanın ısırdığı 30 yaşındaki Perihan Karakeçili öldü

20 Eylül 2017 16:13

Mustafa UFAK/HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Hilvan İlçesi’nde, mısır tarlasında sulama yaparken yılanın ısırdığı 30 yaşındaki Perihan Karakeçili öldü.
Olay, Hilvan’ın Kuskunlu Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde eşi Ramazan Karakeçili ile birlikte mısır ekili tarlada sulama yapan Perihan Karakeçili’yi yılan ısırdı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Hilvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Perihan Karakeçili, doktorların yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Ölümü ile yakınlarını yasa boğan 4 çocuk annesi Karakeçili’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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