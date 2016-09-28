Tarlada yılan gördü artık konuşamıyor

Eceabat ilçesinde yaşayan Selçuk Cantimur, geçen 23 Eylül’de, oğlu Emre Cantimur ile Bayramiç’in Ağaçköy mevkisindeki Oktay Elmas’a ait tarlaya domates toplamaya gitti. Tarlada çalıştıkları sırada Emre Cantimur, panikle birden bağırmaya başladı. Oğlunun bağrışları üzerine o tarafa dönen Selçuk Cantimur, bir yılanın kaçtığını farketti.

Selçuk Cantimur’un ne olduğunu sorduğu oğlu Emre Cantimur, yaşadığı olayın şokuyla kekeleyip, eliyle yılan gördüğünü anlattı. Ancak, o günden sonra Emre Cantimur, konuşma yetisini kaybetti.

Yılanı görmesinden sonra oğlunun psikolojisinin de bozulduğunu belirten Selçuk Cantimur, “Oğlum ‘yılan’ kelimesi geçince bile tepki gösterir oldu. Çanakkale Devlet Hastanesi’ne götürdük. Yılanı görünce yaşadığı şok nedeniyle konuşma yetisini kaybettiğini söylediler. Psikolojik tedavi görmesi gerekiyormuş” dedi.

Çadır, branda imalatı işçisi Semai Yıldırım da aynı bölgede bir yılanı asfalta çıkarken kendisinin de gördüğünü belirtip, “Hiç bu kadar büyük bir yılan görmemiştim. Korktum” dedi.