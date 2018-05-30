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Tarlada üzerlerine yıldırım düştü: 4 işçi yaralı

İskender ZENGİN/ANIRIN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, tarlada çalışırken, üzerlerine yıldırım düşen 4 işçi yaralandı

30 Mayıs 2018 20:14

İskender ZENGİN/ANIRIN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın ilçesinde, tarlada çalışırken, üzerlerine yıldırım düşen 4 işçi yaralandı. İşçilerden 2\'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. 
Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Geben Mahallesi\'nde meydana geldi. Tarlada domates fidesi ekimi yapan İsa Kılıç, Hediye Daş, Aynur Aslan ve Zahide Bodur\'un üzerine yıldırım düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan ve durumu ağır olan İsa Kılıç ve Hediye Daş Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne sevk edilirken, Aynur Aslan ve Zahide Bodur\'un sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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