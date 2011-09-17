T24 LogoT24 Logo
Dünya

Tarlada savaş uçağı buldu BUDAPEŞTE (A.A)

17 Eylül 2011 17:11

-Tarlada savaş uçağı buldu BUDAPEŞTE (A.A) - 17.09.2011 - Macaristan'ın kuzeyinde Kömlöd kasabasında tarlasını süren bir çiftçi, Kızıl Ordu'ya ait savaş uçağı buldu. Macaristan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tarlada bulunan iki kişilik ve tek motorlu Sovyet yapımı IL-2 savaş uçağının 1945 yılında Macaristan'ı bombalarken düşmüş olabileceği belirtildi. Yapılan kazı çalışmalarında uçağın motorunun tek parça halinde çıkarıldığı kaydedildi. Uçağı kullanan savaş pilotunun ve nişancı olarak görev askerin kazada ölüp ölmediğinin araştırıldığı, pilotun taktığı gözlüklerin kazı alanında bulunduğu bildirildi. Sovyetler Birliği'nin IL-2 tipi savaş uçaklarından toplam 36 bin 163 adet ürettiği, bu uçaklardan 12 bin adedinin savaşlarda, 11 bin adedinin ise kazalarda yok olduğu, bu uçaklarda görev yapan 8100 pilotun ve 57 bin nişancının yaşamını yitirdiği açıklandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24