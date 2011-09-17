-Tarlada savaş uçağı buldu BUDAPEŞTE (A.A) - 17.09.2011 - Macaristan'ın kuzeyinde Kömlöd kasabasında tarlasını süren bir çiftçi, Kızıl Ordu'ya ait savaş uçağı buldu. Macaristan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tarlada bulunan iki kişilik ve tek motorlu Sovyet yapımı IL-2 savaş uçağının 1945 yılında Macaristan'ı bombalarken düşmüş olabileceği belirtildi. Yapılan kazı çalışmalarında uçağın motorunun tek parça halinde çıkarıldığı kaydedildi. Uçağı kullanan savaş pilotunun ve nişancı olarak görev askerin kazada ölüp ölmediğinin araştırıldığı, pilotun taktığı gözlüklerin kazı alanında bulunduğu bildirildi. Sovyetler Birliği'nin IL-2 tipi savaş uçaklarından toplam 36 bin 163 adet ürettiği, bu uçaklardan 12 bin adedinin savaşlarda, 11 bin adedinin ise kazalarda yok olduğu, bu uçaklarda görev yapan 8100 pilotun ve 57 bin nişancının yaşamını yitirdiği açıklandı.