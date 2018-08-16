Tarlada oldukları sırada evleri yandı

Serhat YAĞIZ/KAYNARCA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Kaynarca ilçesinde, Cavit Şen\'e ait tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında Cavit Şen ve ailesinin tarlalarında olduğu belirtildi.

Sabah saatlerinde, Kaynarca Kızılcaali Mahallesi\'nde Cavit Şen\'e ait tek katlı evde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Şen ailesinin tarlada bulunduğu sırada evden yükselen dumanları gören komşuları itfaiyeye haber verdi. Olay yerine Kaynarca ve Ferizli ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan evi söndürmek için çalışma yaptı. Söndürme çalışmaları sırasında komşuları balkonda bulunan saksılardaki çiçekleri zarar görmemesi için aldı. Yangın söndürülürken, evden geriye enkaz yığını kaldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



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