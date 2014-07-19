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Çevre

Tarlabaşı'ndaki kamulaştırmalara Danıştay'dan iptal kararı

Beyoğlu Belediyesi ile GAP İnşaat'ın ortaklaşa yürüttüğü Tarlabaşı Dönüşümü kapsamında yaptığı kamulaştırmalar Danıştay tarafından iptal edildi

19 Temmuz 2014 00:31

Beyoğlu Belediyesi'nin GAP İnşaat'la birlikte yürüttüğü Tarlabaşı dönüşümü kapsamında yaptığı kamulaştırmalara Danıştay'dan iptal kararı geldi.

Radikal'den Elif İnce'nin haberine göre, Danıştay 6. Daire, Tarlabaşı sakinlerinin yaklaşık 3 sene önce açtığı dava sonucunda, Beyoğlu Belediyesi'nin 5366 sayılı yenileme kanununu kullanarak yaptığı kamulaştırmaların 'kamu yararına olmadığına' karar vererek kamulaştırmaları iptal etti.

160'ın üzerinde müvekkili temsilen konuşan Tarlabaşı Mülk Sahipleri ve Kiracıları Kalkındırma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin Avukatı Barış Kaşka, "3 senedir beklediğimiz karar bizi şaşırtmadı. Hukuksuz bir kamulaştırma iptal edildi. Bu karar yalnızca Tarlabaşı değil hakları gaspedilen tüm mahalleler için de umut oldu.Hak sahiplerinin tapularının iade edilmesi için mücadelenize devam edeceğiz" diye konuştu.

 

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