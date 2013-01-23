Tarlabaşı 20 gün kapalı

Taksim Meydanı'na Tarlabaşı Bulvarı üzerinden çıkış, 25 Ocak 2013 Cuma gecesinden itibaren, 15 Şubat 2013 tarihine kadar 20 gün süreyle kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yazılı açıklamasına göre, Taksim Meydanı'ndaki çalışmalar nedeniyle halen Tarlabaşı Bulvarı'ndan Taksim'e çıkış tek şeritli yoldan sağlanıyor. Açık olan bu şerit üzerinde yapılacak imalat çalışmaları sebebiyle, Taksim Meydanı'na Tarlabaşı Bulvarı üzerinden çıkış, 25 Ocak 2013 Cuma gecesinden itibaren 15 Şubat 2013'e kadar kapalı olacak.

Taksim Meydanı'na gidecek sürücülerin Dolmabahçe-Gümüşsuyu veya Şişhane-Dolapdere Harbiye güzergahlarını kullanmaları istendi. Yayaların Taksim Meydanı'na erişimlerinde ise herhangi bir değişiklik olmayacak.

Vatandaşların çalışmalardan en az seviyede etkilenmesi için söz konusu kesimdeki çalışmalar, okulların tatil olduğu 25 Ocak 2013 Cuma gecesi başlayacak ve 20 gün içinde tamamlanacak.

Acil durumlarda Tarlabaşı'ndan Sıraselviler Caddesi üzerindeki hastaneye erişim Zambak Sokak araç trafiğine açık olacak ve kullanılabilecek. Otobüsler ve taksi dolmuşlar, şu anda olduğu gibi Tarlabaşı'ndan "U dönüşü" yaparak çalışmaya devam edecek.

20 günün sonunda Taksim'e çıkış, proje imalatının bitimine kadar Tarlabaşı Bulvarı üzerinden tek şerit olarak verilecek.

Taksim Meydanı'nda trafiğin yer altına alınması inşaatının Haziran ayına kadar tamamlanması hedefleniyor.