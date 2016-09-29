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Tarkim Havacılık'ın tüm lisansları askıya alındı

Faruk Bayındır’ın şirketi olan Tarkim Havacılık’a ait Atatürk Havalimanı ve Adana havalimanında bulunan hangarlara el konulmuştu

29 Eylül 2016 23:42

'FETÖ' ile bağlantısı olduğu iddia edilen ve yurtdışına gittiği öne sürülen Faruk Bayındır'ın kurduğu Tarkim Havacılık'ın lisansları askıya alındı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)  Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Tarkim’in tüm yetki ve ruhsatlarının askıyla alındığını belirtti.  Ayrıca buradan uçuş  eğitimi alan öğrenciler ile ilgili duyurunun Cuma günü internet sitesi üzerinden yapılacağı duyuruldu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamada, “Tarkim Uçuş Eğitim ve Uçak Bakım Onarım Ltd.Şti’ne Genel Müdürlüğümüzce verilen tüm yetki ve ruhsatlar askıya alınmıştır. Tarkim’den uçuş eğitimi alan öğrenciler ile ilgili duyuru cuma günü web adresimizden yapılacaktır” denildi.

15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından yapılan operasyonlarda 'FETÖ' ile bağlantısı olduğu iddia edilen ve yurt dışına gittiği öne sürülen edilen Faruk Bayındır’ın şirketi olan Tarkim Havacılık’a ait Atatürk Havalimanı ve Adana havalimanında bulunan hangarlara el konulmuş, 10 uçaklta arama yapılmıştı.

 

 

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