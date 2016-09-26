Tarkim hangarları mühürlendi, uçaklarda arama yapıldı

15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından yapılan operasyonlarda ‘FETÖ’ ile bağlantısı olduğu iddia edilen ve yurt dışında olduğu tespit edilen Faruk Bayındır’ın şirketi olan Tarkim Havacılık’a ait hangar polis tarafından mühürlendi. Polis ekipleri ise, hangarda bulunan uçaklardaki arama yaptı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, geçtiğimiz mart ayında Tarkim Havacılığa ait yapılan şikayetler sonrası DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi ) tarafından soruşturma başlatılmıştı. Bu arada 15 Temmuz’da meydana gelen darbe girişiminin ardından Tarkim Havacılığın sahibi olan Faruk Bayındır, ABD’ye kaçmıştı. FETÖ ile ilişkisi olduğu iddia edilen Bayındır’ın yurt dışına kaçması üzerine DHMİ tarafından yapılan soruşturma genişletildi.

10 uçakta arama

Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’den alınan yetki üzerine bugün Atatürk ve Adana Havalimanlarında bulunan Tarkim Hangarları’nda polis ekipleri geniş çapta inceleme başlattı. Saat 15.00’da Atatürk ve Adana Havalimanı’nda bulunan hangarlarda polis ekiplerinin bakım için bulunan 10 uçakta arama yaptığı öğrenildi.

Araştırma yapılan uçaklar arasında TC-FTG kuyruk tescilli uçaklar da var

Bu arada Atatürk Havalimanında Tarkim Havacılık’a ait hangarda bulunan uçaklar arasında FETÖ liderinin baş harflerinin bulunduğu TC-FTG kuyruk tescilli uçak da bulunuyor. Yetililerin el koyduğu hangarda bulunan TC-FTG kuyruk tescilli uçakta detaylı inceleme yapılıyor.

Personelin kartlarına el konuldu

Bu arada Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu’nda bulunan Tarkim Havacılığa ait uçak bakım hangarının kira sözleşmesi, ev sahibi durumunda bulunan DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi ) tarafından mahkeme kararıyla fesh edilerken, görevli personelin apron giriş kartlarına el konuldu.