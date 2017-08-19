Tarkan'nın babasının fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı

Tarkan'ın yıllar önce kaybettiği babası Ali Tevetoğlu'nun fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı. Tarkan'ın babasına benzediği görülüyor.

Yeni albümü "10" ile müzik dünyasında fırtına gibi esen Megastar Tarkan, şu sıralar eşi Pınar Tevetoğlu ile gözlerden uzak bir tatil yapıyor. Eylül'de vereceği konserler öncesinde ailesiyle birlikte tatil yapan Tarkan'ın yıllar önce erken yaşta kaybettiği babasının fotoğrafı, ilk kez hayranları tarafından paylaşıldı. Ailesine düşkünlüğü ile bilinen Tarkan'ın babası Ali Tevetoğlu ile olan benzerliği dikkat çekiyor.