Tarkan'ın yeni aşkı

Geçen yıl altı yıldır birlikte olduğu Bilge Öztürk'le yollarını Tarkan'ın, yeni bir aşka yelken açtığı söyleniyor. Tarkan'ın yakın çevresinden alınan bilgiye göre ünlü şarkıcı, üç aydır Neşe Erberk Ajans'ta yurt dışı temsilcisi olarak çalışan ve albüm hazırlığında olan Nil Özalp ile birlikte...Özalp, Tarkan'ın menajeri Uygar Ateş'in de yakın dostu. Üniversite mezunu olan Özalp, Neşe Erberk Ajansı'nın mankenlerle yurt dışı bağlantılarını sağlıyor. Şarkı sözü yazan Özalp, bir süredir albüm hazırlığı içinde ve bu konuda da Tarkan'dan destek alıyor.Üç aydır sık sık bir araya gelen ikilinin sıcak temas içinde oldukları ancak bunun ortaya çıkmaması için büyük çaba sarfettikleri söyleniyor.