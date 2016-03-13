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Kültür-Sanat

Tarkan'ın yeni albümü dünya listelerine girdi

Tarkan, iTunes üzerinde dünya çapında albüm tanıtımına en çok yer verilen ilk Türk sanatçı oldu

13 Mart 2016 11:16

Tarkan’ın Türk sanat müziği albümü ‘Ahde Vefa’, önceki gün ilk olarak iTunes’ta satışa çıktı. 35’i aşkın ülkenin ‘Dünya Müziği’ sayfasında yer alan Tarkan, ABD başta olmak üzere İngiltere, Danimarka, Hollanda veAlmanya’nın ‘World Music Top Charts’ listesine ilk sıradan giriş yaptı. 

Sanatçı, birkaç saat içinde şaşırtıcı bir hızla bütün Latin Amerika ve Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Rusya, Hindistan, Mısır ve Kanada’daki müzikseverlerin beğenisini kazandı. 

Tarkan, iTunes üzerinde dünya çapında albüm tanıtımına en çok yer verilen ilk Türk sanatçı oldu. 

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