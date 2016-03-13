Tarkan'ın yeni albümü dünya listelerine girdi

Tarkan’ın Türk sanat müziği albümü ‘Ahde Vefa’, önceki gün ilk olarak iTunes’ta satışa çıktı. 35’i aşkın ülkenin ‘Dünya Müziği’ sayfasında yer alan Tarkan, ABD başta olmak üzere İngiltere, Danimarka, Hollanda veAlmanya’nın ‘World Music Top Charts’ listesine ilk sıradan giriş yaptı.

Sanatçı, birkaç saat içinde şaşırtıcı bir hızla bütün Latin Amerika ve Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Rusya, Hindistan, Mısır ve Kanada’daki müzikseverlerin beğenisini kazandı.

Tarkan, iTunes üzerinde dünya çapında albüm tanıtımına en çok yer verilen ilk Türk sanatçı oldu.