Tarkan’ın yeni albümü çıktı

Tarkan'ın '10' adını verdiği yeni albümü çıktı. Albümde toplam 14 şarkı var.
Tarkan'ın onuncu albümünde kendi söz ve bestelerinin yanı sıra Sezen Aksu, Aysel Gürel, Nazan Öncel, Günay Çoban, Gülşah Tütüncü, Ümit Sayın, Murat Matthew Erdem-Ayça Z. Aydın (Miya) ve Serdar İzzet Özdoğan imzalı şarkılar bulunuyor.
Tarkan’ın yeni albümünde yer alan şarkılar şunlar:
"1.YOLLA
Söz: Tarkan Müzik: Tarkan - Ozan Çolakoğlu
2.ÇAY SİMİT
Söz - Müzik: Gülşah Tütüncü
3.BENİ ÇOK SEV
Söz: Günay Çoban Müzik: Serkan İzzet Özdoğan
4.BEN SENİN
Söz - Müzik: Sezen Aksu
5.ÇOK AĞLADIM
Söz: Ayça Z. Aydın (Miya) Müzik: Murat Matthew Erdem
6.HER ŞEY FANİ
Söz - Müzik: Sezen Aksu
7.KEDİ GİBİ
Söz - Müzik: Tarkan
8.HODRİ MEYDAN
Söz - Müzik: Tarkan
9.BİZ ÇOCUKKEN
Söz: Günay Çoban Müzik: Tarkan
10. BAL KÜPÜ
Söz: Günay Çoban Müzik: Tarkan
11. ACIMASIZ
Söz - Müzik: Nazan Öncel
12. SEVDAM TEK NEFES
Söz: Aysel Gürel Müzik: Tarkan
13. O SEVİŞMELER
Söz - Müzik: Ümit Sayın
14. AFFEDİN BİZİ ÇOCUKLAR
Söz - Müzik: Tarkan"