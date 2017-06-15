Tarkan’ın yeni albümü çıktı

Tarkan'ın '10' adını verdiği yeni albümü çıktı. Albümde toplam 14 şarkı var.

Tarkan'ın onuncu albümünde kendi söz ve bestelerinin yanı sıra Sezen Aksu, Aysel Gürel, Nazan Öncel, Günay Çoban, Gülşah Tütüncü, Ümit Sayın, Murat Matthew Erdem-Ayça Z. Aydın (Miya) ve Serdar İzzet Özdoğan imzalı şarkılar bulunuyor.

Tarkan’ın yeni albümünde yer alan şarkılar şunlar:

"1.YOLLA

Söz: Tarkan Müzik: Tarkan - Ozan Çolakoğlu

2.ÇAY SİMİT

Söz - Müzik: Gülşah Tütüncü

3.BENİ ÇOK SEV

Söz: Günay Çoban Müzik: Serkan İzzet Özdoğan

4.BEN SENİN

Söz - Müzik: Sezen Aksu

5.ÇOK AĞLADIM

Söz: Ayça Z. Aydın (Miya) Müzik: Murat Matthew Erdem

6.HER ŞEY FANİ

Söz - Müzik: Sezen Aksu

7.KEDİ GİBİ

Söz - Müzik: Tarkan

8.HODRİ MEYDAN

Söz - Müzik: Tarkan

9.BİZ ÇOCUKKEN

Söz: Günay Çoban Müzik: Tarkan

10. BAL KÜPÜ

Söz: Günay Çoban Müzik: Tarkan

11. ACIMASIZ

Söz - Müzik: Nazan Öncel

12. SEVDAM TEK NEFES

Söz: Aysel Gürel Müzik: Tarkan

13. O SEVİŞMELER

Söz - Müzik: Ümit Sayın

14. AFFEDİN BİZİ ÇOCUKLAR

Söz - Müzik: Tarkan"