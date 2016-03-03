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Kültür-Sanat

Tarkan'ın yeni albümü "Ahde Vefa" 11 Mart'ta çıkacak

Ünlü sanatçı Türk Sanat Müziği kategorisinde olacak

03 Mart 2016 21:26

Şarkıcı ve besteci Tarkan'ın yeni albümü "Ahde Vefa", 11 Mart'ta müzikseverlerle buluşacak. Türk Sanat Müziği kategorisindeki albüm, sanatçının 6 yıl aradan sonra çıkan ilk albümü olacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, çalışmalarını tamamlayan Tarkan'ın Türk sanat müziği albümü, müzik marketlerin yanı sıra dijital platformlarda da satışa sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ünlü sanatçı, Türk sanat müziğinin kendisindeki yerinin hep çok özel ve ayrıcalıklı olduğunu aktardı.

Tarkan, müziğe olan yeteneğini keşfetmesi ve geliştirmesinde Türk sanat müziğinin önemine vurgu yaparak, "Benden uzun yıllardır beklenen Türk sanat müziği albümümü sizlerle paylaşacak olmanın tatlı telaşı ve heyecanı içindeyim. Nev-i şahsına münhasır ses ve yorumlarıyla Türk sanat müziğini benimle tanıştıran, kalbimi bu aşkla dolduran tüm Türk sanat müziği sanatçılarına sonsuz teşekkürlerimi bildirmeyi borç bilirim. Bu albüm bendeki etki ve katkılarınızla hayat buldu. Ahde Vefa'nın, sıkıntılı ve zorlu şu zamanlarda bir nebze de olsa içinizdeki kara bulutları dağıtmasını, yüreklerinizi aşkla doldurmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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