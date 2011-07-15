-TARKAN'IN SAMSUN KONSERİ İPTAL SAMSUN (A.A) - 15.07.2011 - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde teröristlerin saldırısı sonucu 13 askerin şehit edilmesi nedeniyle Tarkan'ın Fanta Gençlik Festivali kapsamında vereceği Samsun konserinin ertelendiği belirtildi. Fanta Gençlik Festivali Organizasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Batı Park'ta 16 Temmuz Cumartesi günü düzenlenecek olan Tarkan ve Manga konserinin 13 askerin şehit edilmesi nedeniyle ertelendiği kaydedildi. Açıklamada konserin 3 Ağustos Çarşamba günü düzenleneceği de ifade edildi. -TİYATROCULAR "PERDE" KAPATTI- Muğla'da 13 askerin şehit edildiği, 7 askerin yaralandığı terör saldırısı protesto edildi. Sınırsızlık Meydanı'nda toplanan ve ellerinde Türk bayrakları taşıyan bir grup ''Hepimiz Mehmetçiğiz'', ''Vatan bölünmez, şehitler ölmez'' sloganları atarak, terörü protesto etti. İstiklal Marşı okuyan ve terör saldırısında yaşamını yitirenlerin hatırasına saygı duruşunda bulunan grup adına konuşan Emrah Oltulu, terörü protesto etmek amacıyla toplananların hiçbir siyasi partiyi temsil etmediğini belirterek, ''Bu kavga Türk milletinin kavgası, biz siyasilerin birlik içinde, Türk milletinin menfaatleri için hareket etmelerini istiyoruz. Bu vatanın, Türkiye'nin bekçisi olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz.'' dedi. Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi Müdürü Muammer Şahin, yaptığı açıklamada, bugünkü programda Kültür Merkezi Tiyatro Topluluğu'nun ''Göç'' adlı oyunun sergilenmesinin planladığını belirterek, ''Arkadaşlarla toplandık ve 13 şehidimizin acısı ile bu oyunu sahnelendiremeyeceğimize karar verdik. Tiyatroda perde kapanmaz derler. Doğru. İnsanın en yakını ölse bile oyuncu sahneye çıkar oyununu oynar. Ama bugünkü acımız gerçekten çok büyüktü. Yüreklerin dayanabileceği boyutta değildi. Biz ülkede barışın, kardeşliğin, dostluğun sağlanması adına bu gün tiyatro da perdeyi kapatmak zorunda kaldık ve kapattık.'' Bu acıyla oynamalarının doğru olmayacağını ifade eden Şahin, şöyle devam etti: ''Aslında söyleyecek o kadar çok şey var ki. Belediye Başkanımız Behçet Saatcı'nın da deyimi ile 'Sözün bittiği yerdeyiz'. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, şehit yakınlarına sabır versin. Çok acı bir durum ama bu millet tarihte hep var oldu, olmaya da devam edecek. Bu tip saldırılar tabi ki bizi ürkütmeyecek, korkutmayacak ve yıldırmayacaktır. Bir an evvel barışa kavuşmayı diliyorum.'' dedi. Bu arada, oyunu izlemeye gelen vatandaşlar da tiyatro ekibinin göstermiş oldukları bu davranışa destek verdi.