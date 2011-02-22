-TARKAN'IN KARŞI ÇIKTIĞI BARAJDA SU TOPLANIYOR İZMİR (A.A) - 22.02.2011 - İzmir'in Bergama ilçesindeki Allianoi Antik Kentinin üzerini suyla örten Yortanlı Barajında bir ayda 10 milyon metreküp su toplandığı bildirildi. Bergama Ziraat Odası Başkanı Nuri Taşkıranoğulları, yaptığı açıklamada, yapımı yıllar önce tamamlanan Yortanlı Barajı'nın, su toplama havzası içerisinde Allianoi ya da Paşa Ilıcası adı verilen antik kentin tarihi kalıntıları bulunması nedeniyle uzun süre faaliyete geçemediğini hatırlattı. Taşkıranoğulları, ''Kurtarma kazıları tamamlanıp ılıcanın üzeri kille kaplandıktan sonra geçen ay törenle kapaklarını kapattığımız 67 milyon metre küp kapasiteli barajımızda şu ana kadar 10 milyon metre küp su toplandı. Bahar yağmurları ile birlikte barajımızın büyük bölümünün dolmasını bekliyoruz'' dedi. Taşkıranoğulları baraj suyundan yararlanacak bölge çiftçisi bu yıl daha iyi pamuk, mısır ve domates üreteceklerini söyledi.