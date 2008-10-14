Tarkan’ın esin kaynağı

Tarkan’ın ‘Dilli Düdük’ klibi hayranlarının beğenisini kazana dursun Milliyet gazetesi köşe yazarı Melis Alphan, klibin Destination Calabria’dan çalıntı olduğu ve ayrıca bir cep telefonu reklamından alıntı yapıldığı eleştirisini getiriyor. Alphan’ın bugünkü yazısı:



Geçen hafta Tarkan’ın “Dilli Düdük” şarkısına çektiği klibin bazı sahnelerinde Alex Gaudino’nun “Destination Calabria”sının klibinden esinlemeler olduğunu yazmıştım. Meğer tek esin kaynağı o değilmiş



Tarkan’ın “Dilli Düdük” klibinin bazı sahnelerinde Alex Gaudino’nun “Destination Calabria”sının klibinden “esinlenmeler” olduğunu yazdığım için Tarkan hayranı olan veya olmayan birçok okurdan mektup aldım. Bazıları benzerliğin o kadar da fazla olmadığını belirtirken, Uğurcan Kara adlı okur “Dilli Düdük”ün tek esin kaynağının “Destination Calabria” olmadığını, çeşidin artırılabileceğini söylemiş.



Kara, “Tarkan’ın klibi keşke bir tek ‘Destination Calabria’dan çalıntı olsaydı. Bunu izleyince şok olacaksınız” demiş ve bir link yollamış. http://www.youtube. com/watch?v=rnvYBtZ NowU link’ine tıklar veya Youtube’da “Boost Mobile Anthem Where You At?” diye ararsanız “Dilli Düdük”ün diğer esin kaynağına ulaşabilirsiniz. Bu bir cep telefonunun reklam filmi.

