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TARKAN'IN DOSYASI YARGITAY YOLUNDA İSTANBUL (A.A)

07 Eylül 2010 17:15

-TARKAN'IN DOSYASI YARGITAY YOLUNDA İSTANBUL (A.A) - 09.07.2010 - İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, şarkıcı Tarkan Tevetoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında ''kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, uyuşturucu madde satmak ve bulundurmak'' suçlamalarına ilişkin açılan davada, ''görevsizlik kararı'' vererek, doğan ''görev uyuşmazlığı''nın giderilmesi için dosyanın Yargıtay'a gönderilmesine hükmetti. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesinin ''görevsizlik kararı'' vererek gönderdiği dosya üzerindeki incelemelerini tamamladı.  Dava konusu olayların ''örgütlü suç kapsamına'' girmediği, eylemlerin iştirak şeklinde gerçekleştirildiği sonucuna varan mahkeme, ''görevsizlik kararı'' verdi. Mahkeme, İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesiyle aralarında doğan ''görev uyuşmazlığı''nın giderilmesi amacıyla dosyanın Yargıtay'a gönderilmesine karar verdi.

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