"Tarkan'ı CHP'ye kazandıracağız"

CHP’nin Rize’deki milletvekili hasretini gidermek için milletvekili adayı olan Prof. Dr. Kemal Köymen’e en büyük destek Tarkan’dan konser mesajıyla geldi. Tarkan’ın “gönlüm HDP’de” açıklamasının hatırlatılması üzerine Köymen, “CHP’ye kazandırmak için elimden geleni yaparım” dedi.

Siyasette bu hafta gündeme gelen isimlerden biri, CHP’nin 1 Kasım seçimleri için ilk sıradan aday gösterdiği Prof Dr. Kemal Köymen’di.

Ancak Köymen’i gündeme oturtan, siyasi bir polemik değil, sanatçı Tarkan’ın kendisine verdiği destek mesajıydı.

Cumhuriyet'ten Deniz Ülkütekin'e konuşan Prof. Kemal Köymen, Tarkan'ı CHP'ye kazandırmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Deniz Ülkütekin'in Kemal Köymen'le yaptığı söyleşi şöyle:

- Tarkan, seçimler öncesi size destek için bir konser vereceğini açıkladı. Gerçekten Tarkan’ın dayı mısınız?

Tarkan, köyden çok sevdiğim bir arkadaşımın oğlu. Tabii, yaş olarak benden çok küçük. Babasını, amcalarını çok iyi tanırım. Esasında şöyle birşey; bizim kültürde “dayı” derler. Dolayısıyla orada bir yanlış anlaşılma var. Normalde benim durumumda olan birine amca denir. Onun babasıyla benim babam, şu anda aynı mezarda yatıyor.

‘Sevdiği için destek veriyor’

- Sizin için bir konser vereceği söyleniyor.

Sanatçılar, her şeyin üzerindedir. Bu kadar politize olmamaları gerekir. O mutlaka beni sevdiği için destek veriyordur, ama ben kesinlikle böyle bir şeyi talep etmem.

- Bir de “benim gönlüm HDP’de” diye bir açıklaması var. Tarkan’ı CHP’ye kazandırmak için bir çalışmanız olacak mı?

Bak bunu sizden duydum. Mutlaka, CHP’ye kazandırmak için elimden geleni yaparım. Telefon edip, esprili bir konuşma yaparız artık.

- Tarkan siyasete atılsa nasıl profil çizer?

Onun söylemleri, gençler için çok önemli. Umarım, Tarkan’ın söylemleri, gençleri, gençler de aileleri etkileyecek ve daha çok insan CHP’ye oy verecek.

- Ne zaman “ben siyasetçi olacağım’’ dediniz?

İçimde bir ukteydi, her zaman siyaset yapmak istemiştim. CHP kökenli bir aileden geliyorum. CHP’nin de neredeyse 40 yıldır, Rize’den vekil çıkaramaması bizim için son derece üzücü. CHP’den, “1 Kasım seçimlerinde, vekil çıkaramadığımız yerlerde, yeni adaylarla seçime gireceğiz açıklaması” geldi. Ankara’ya gittim, Rize için başvurumu yaptım. Değerlendirdiler, merkez yoklaması yapıp, beni birinci sıraya yerleştirdiler.

‘Önyargı var’

- CHP denildiğinde, Rizeli seçmenin kafasında ne canlanıyor?

CHP’nin dinsiz! ve Müslümanlara karşı anlayışsız parti olduğu yönünde bir dogma var. Ancak CHP artık bu konularda çok hassas. İmam hatipler konusunda son derece duyarlı, kimsenin başörtüsüyle ilgilenimyor. Artık AK Parti’den bir farkı kalmadı. Bunu o yörenin insanlarına anlatmaya çalışacağız. Seçmen, babalarından, dedelerinde dinledikleri hikayelerin etkisi altında kalarak CHP’ye önyargıyla yaklaşıyor.

- Seçmenin CHP’ye bakışının kısmen doğru olduğunu düşünüyor musunuz?

CHP’yi tanıdıkça bunun doğru olmadığını gördüm. Ancak özellikle kırsal kesimde bu önyargı hala var.

- Sizce CHP 1 Kasım’da nasıl bir sonuç alacak?

Yüzde 30’u geçeceğine inanıyorum. AKP’yi de yüzde 38 civarında görüyorum. Terör olayları AKP ve HDP’ye oy kaybettirecek diye düşünüyorum.

Kemal Köymen kimdir?

1946 Rize doğumlu Prof.Dr. Kemal Köymen, İstanbul Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisansını İngiltere’de, doktorasını ABD’de yaptı. 2005 yılına kadar ABD’de öğretim üyesi olarak görev yapan Köymen Türkiye’ye döndükten sonra Maltepe Üniversitesinde Dekan oldu. 2 yıl dekanlık yaptıktan sonra geçen yıla kadar da üniversitenin rektörlüğünü yaptı.