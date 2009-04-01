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Tarkan'dan Otistik çocuklara destek

Şarkıcı Tarkan, Otistikler Derneğinin "Oyaköy-Otistikler Yaşamla Bütünleşme Köyü Projesi" kapsamında, otistik çocuklarla bir araya geldi.

01 Nisan 2009 03:00

Şarkıcı Tarkan, Otistikler Derneğinin "Oyaköy-Otistikler Yaşamla Bütünleşme Köyü Projesi" kapsamında, otistik çocuklarla bir araya geldi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, derneğin, AURA-Psikoterapi, Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi iş birliğinde sürdürdüğü "Entegrasyon (bütünleşme) Kampları Programı"nın bir adım daha ileri gittiği ve bu kapsamda "Oyaköy-Otistikler Yaşamla Bütünleşme Köyü Projesi"nin uygulanmaya başladığı belirtildi.

Bu çerçevede destek sağlama arayışına giren dernek yöneticilerinin, ünlü pop şarkıcısı Tarkan'dan büyük yakınlık gördüğü kaydedilen açıklamada, Tarkan'ın, dün otistik çocuklarla bir araya geldiği bildirildi.

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