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Tarkan'dan cinsel istismar önergesine isyan

"Bu önerge; rızasının, özgür iradesinin olamayacağı yaştaki çocuklarını, böylesi bir çıkmazın ve acının müebbedine mahkûm eden 'ana babaların yargılanma önergesi' olmalıdır"

22 Kasım 2016 17:05

Tarkan, cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi durumunda cezanın ertelenmesini öngören yasa teklifine ilişkin "Bu önerge; rızasının, özgür iradesinin olamayacağı yaştaki çocuklarını, böylesi bir çıkmazın ve acının müebbedine mahkûm eden 'ana babaların yargılanma önergesi' olmalıdır." dedi.

Ünlü sanatçı Facebook hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

Türkiye'nin gündemine yerleşen "cinsel istismarla ilgili düzenleme" konusu, uyanmak isteyip de bir türlü uyanamadığım bir kabus gibi beni de çok sarsmakta, üzmekte.

Günlerdir bu konuyla ilgili kendime gelmekte zorlanıyor ve vicdanımın çığlıklarını susturamıyorum. Bu kanun teklifiyle ilgili karar verecek olan kişilerin, kalplerine ve vicdanlarının sesine kulak vererek bu konuyu bir daha gözden geçirmelerini temenni ediyorum.

Bana göre zaten cebir, tehdit ve hile olmaksızın cinsel istismarın olamayacağı açıkken daha ilk cümlesinde kendisiyle çelişen bu kanun teklifi iptal edilmelidir. Konuyla ilgili yeni bir önerge gündeme gelmelidir.
Bu önerge; rızasının, özgür iradesinin olamayacağı yaştaki çocuklarını, böylesi bir çıkmazın ve acının müebbedine mahkûm eden "ana babaların yargılanma önergesi" olmalıdır.

Çocuklarının ellerinden safiyetlerini, hayallerini ve ümitlerini çalanların yargılanacağı bir önerge. Çünkü cinsel istismarın asıl suçluları onlardır.

Çünkü onlar çocuklarının tüm insani bireysel haklarını yok sayıp küçük yaşta evlenmesine göz yumanlardır.

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