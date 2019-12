Tarkan'dan Bakan'a: Hasankeyf yok olmasın

'Bana pankart açtırtmayın'



Tarkan, Doğa Derneği Genel Müdürü Bahtiyar Kurt, Doğa Derneği Başkanı Güven Eken ve dernek üyelerinden oluşan heyet, Günay’a derneğin bazı kitaplarını, Tarkan’ın Orhan Gencebay ile Doğa Derneği için yaptığı CD ve üzerinde "Hasankeyf Yok Olmasın" yazılı bir tişört armağan etti.Basın mensuplarının tişörtü kameralara göstermesi isteği üzerine, Günay, "Bana pankart açtırmayın şimdi" diye espri yaptı. Günay, daha sonra Bakanlığın bazı kitapları ile "Mevlana" adlı prestij eseri armağan etti.Günay, basın mensuplarıyla sohbet ederken, bir gazetecinin, "Muhtemel bir kabine değişikliği gündemde. Sizin kendinizle ilgili olarak kaygınız var mı? Kamuoyundaki söylentileri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, önce, gülerek "İnşallah, tatile çıkarız yani..." diye espriyle karşılık verdi.Bakan Günay, "Menderes Türel ismi geçiyor Turizm Bakanlığı için" denilmesi üzerine de, "Çok sevinirim, güzel bir haber. Çok sevdiğim arkadaşlar benim" karşılığını verdi.Ertuğrul Günay, aynı gazetecinin, "(Tatile çıkarım inşallah) dediniz. Böyle bir beklenti hakim mi?" sorusu üzerine de, "Böyle bir dileğim var" diye konuştu. Günay, "kendisini yorgun hissedip hissetmediği" soru üzerine, şunları söyledi:"Çok iş yapınca zaman zaman insan böyle şeyler hisseder. Ben espri olarak söylüyorum. Tamamen bizim dışımızda. Bir görev yapıyoruz. Bu görev elbette belli bir nöbet sırasıyla taşınacaktır. İki yıla yakın ben bunu yapıyorum. Başka arkadaşlarımız da var, benzer sürelerde yapıyorlar. Sayın Başbakan bir çalışma yapıyor. Sayın Başbakan’ın yaptığı çalışmaya göre herkes nöbetini ya sürdürecek ya da değiştirecek. Bunlar bizim bugünkü gündemimizin dışında konular."Günay, Hasankeyf’e ilişkin soru üzerine de, doğayı, tarihi korumanın yakından ilgili bulundukları bir alan olduğunu belirterek, "Bu yolda yapılan tüm çalışmalara müteşekkirim gerçekten. Her yerde söylüyorum, Kültür ve Turizm Bakanı olmanın ötesinde, kendimi ben de çevreci, çevre dostu olarak hep nitelendiriyorum" dedi.Bu duyarlılığı paylaştığını, ancak konunun başka yönlerinin de bulunduğunu ifade eden Günay, bu konuyla ilgili kararı da bilimin vereceğini söyledi. "Türkiye’nin gelişme, kalkınma sorunları bulunduğunu" anlatan Günay, "Bir ortak akılla bir çıkış yolu hep beraber bulmaya çalışacağız" diye konuştu."Ortak bir akılla Türkiye hem gelişmesini sağlayacak hem de doğasını, tarihini, toprağını koruyacak" diyen Günay, "Bakış açılarımız, arayışlarımız, duyarlılıklarımız arasında bir farklılık olduğunu düşünmüyorum ama yol, çıkış nereye varır, bizim dışımızda da birimler var. Herkesin ortak görüşüne bir ölçüde saygı göstermek zorundayız" görüşünü aktardı.Türkiye’de 9 kültürel varlığın UNESCO’nun dünya mirası listesinde bulunduğunu anımsatan Günay, son zamanlarda yapılan 5 alanın daha Dünya Mirası Geçici Listesi’ne katıldığını kaydetti. Günay’ın, bunların Aphrodisias, Sagalassos, Çatalhöyük, Perge ve Antik Likya kenti olduğunu belirtmesi üzerine Tarkan da, "Ve Hasankeyf" dedi. Bakan Günay da Tarkan’ın bu sözleri üzerine, "Ve Hasankeyf, dilerim, dilerim..." karşılığını verdi.Tarkan da Hasankeyf’i ziyaret ettiğini ve tarihi kentten çok etkilendiğini dile getirerek, "Hasankeyf’in, UNESCO’nun kültürel ve doğal miras kriterlerinin 9’una uyduğunu öğrenince bu görüşmeyi düşündüm. Burası için elimizden gelen ne varsa görüşelim istedim. Bakalım, inşallah iyi sonuçlar alacağız. Hasankeyf’i mutlaka kurtaracağız" dedi.Bakan Günay da, "Hasankeyf, mutlaka kurtulacaktır, bugün veya bir vadede... Ben buna inanıyorum. Türkiye’de hiçbir tarihsel varlığı, doğal zenginliği ziyan etme lüksümüz yok. Türkiye, bize insanlığın armağanı, mirası. Biz bunu geleceğe aynı zenginliği ve güzelliğiyle taşımak zorundayız" diye konuştu.Tarkan’ın, "Sizin Hasankeyf’i ziyaret etme şansınız oldu mu?" sorusuna, Günay, "Defalarca, defalarca..." yanıtını verdi.Ertuğrul Günay’ın, ören yerlerini sık sık ziyaret ettiğini ve yıllardır bunu tekrarladığını belirtmesi üzerine de Tarkan, "Haftaya gidiyoruz, buyurun bizimle gelin Bakanım" sözleriyle Günay’ı Hasankeyf’e davet etti.Tarkan’ın ziyareti sırasında, iki bakanlık çalışanı Günay’ın makamına gelerek çocukları için sanatçıya fotoğraf imzalattı. Görüşmenin sürdüğü sırada da Bakanlık koridorlarında Tarkan’ı bekleyen çalışanlar, yoğun bir heyecan yaşadılar.Tarkan, görüşmeden ayrılırken, gazetecilere yaptığı açıklamada, baraj projesiyle ilgili sıkıntılarının olduğunu belirterek, "Ben şahsi olarak böyle bir barajın yapılmasını pek istemiyorum. Çünkü Hasankeyf, kültürel değer, doğal miras anlamında çok değerli bir yer" dedi.Sanatçı Tarkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hasankeyf, UNESCO’nun 10 kriterinden 9’unu tamamladı. Mısır’daki piramitler 10 kriterden 3’ünü, Çin Seddi 5’ini, Kapadokya 4’ünü ve Hasankeyf’in 9 kriterle bunu tamamlamış olması bizi etkiledi. Ulusal bir değer olması gereken, bir yerken sular altında kalacak olması beni üzüyor, hepimizi üzüyor. Aslında çok da agresif bir tavırla gelmedik buraya. zaten toplantı da çok olumlu, güzel geçti."Bakan Günay’ın kendilerine elinden gelen her türlü desteği vereceğini ilettiğini anlatan Tarkan, "Karşılık da ben de bu ülkenin bu ülkenin turizm elçisi olarak onlara destek vereceğimi söyledim. İnşallah Hasankeyf’i kurtaracağız ve Hasankeyf yok olmayacak. Doğal yaşam da korunmuş olacak." dedi."Ben, ayrıca oradaki tarihi eserlerin taşınması fikrine de sıcak bakmıyorum. Çünkü oraya ait her şey ne varsa, aynı tatta olacağına inanmıyorum" diyen Tarkan, "Her şey mümkün inanırsan" sözlerinin ardından "Uyan, Uyan" adlı şarkısından bir bölüm söyledi.Tarkan, Bakan Günay’dan Hasankeyf’e geleceği sözünü alıp almadığının sorulması üzerine de şu karşılığı verdi:"Vermedi sözünü ama her türlü desteği, elinden geleni yapacağına söz verdi. Onun da tabii anlıyorum karşılaştığı zorlukları, bu konuyla ilgili çünkü arkasında bir yığın başka şeyler dönüyor. Biz sadece başka şeyler için geldik buraya. Bir savaş açmak için değil, çok pozitif tavırlarla geldik ve çok da hoş ayrılıyoruz. Çünkü bize destek olacağını söyledi. Yanımızda olacağını söyledi. İnşallah Hasankeyf’i kurtaracağız, hep birlikte..."Tarkan, Hasankeyf’in kurtarılması talebini içeren tişörtü kameralara göstermesinin istenmesi üzerine de gülerek, "Cee yapayım o zaman" diyerek poz verdi. Ünlü şarkıcı, Bakanlıktan ayrılırken de bazı çalışanlarla fotoğraf çektirdi ve imza dağıttı.Görüşmede, Doğa Derneği tarafından hazırlanan Hasankeyf’e ilişkin rapor da Bakan Günay’a sunuldu. (aa)