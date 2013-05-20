Tarkan'dan anlamlı ziyaret

Yedi yıldır Doğa Derneği’nin çalışmalarına destek veren Tarkan, 5 Haziran’da İzmir Arena’da tüm geliri Seferihisar Doğa Okulu’na vakfedilmek üzere 'Doğa Sensin' adlı bir konser gerçekleştirecek.

Doğa Derneği ve Seferihisar Belediyesi’nin işbirliği ile kurulan Seferihisar Doğa Okulu’nun binası, geleneksel mimariye sadık kalınarak restore ediliyor. Okul, Haziran ayı içerisinde araştırma, 2014’te ise eğitim faaliyetlerine başlayacak.

Okulun son ziyaretçisi ise Megastar Tarkan oldu. Tarkan, 'Türkiye ve dünyada bir ilk olan Seferihisar Doğa Okulu'nu ziyarete gittim ve çok heyecanlandım. Restorasyonu tamamlanmak uzere olan Seferihisar Doğa Okulu çok yakında faaliyetlerine başlayacak. Doğa felsefesinden, mimariye, geleneksel tarımdan, doğa kültürüne, masallara, oyunlara kadar, pek çok alanda faaliyet gösterecek. Doğa Okulu aynı zamanda yeni sanatların arayışı içinde olacak. Bu okulun kurucuları arasında olmaktan mutluluk duyuyorum. 5 Haziran'da İzmir'de ’Doğa Sensin!’ konserimde Seferihisar Doğa Okulu için buluşalım' dedi.