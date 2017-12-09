Tarkan’dan 'Almanya’da oturum izni’ açıklaması

Almanya’da oturum izni aldığı iddialarıyla ilgili konuşan ünlü şarkıcı Tarkan, Türkiye’yi terk etmek gibi bir planı olmadığını söyledi. Eşi Pınar Tevetoğlu’yla birlikte sıklıkla Almanya’ya seyahat etmeleri sebebiyle oturum iznine başvurduğunu kaydeden Tarkan, “Bu kadar net ve anlaşılır olan bir talebin başka yerlere çekilmesi, konunun özünden saptırılıp doğruluk içermeyen olumsuz bir gündem yaratılmaya çalışılması beni üzmüştür” dedi.

Alman Bild gazetesinde 6 Aralık’ta yayınlanan haberle ilgili yazılı bir açıklama yapan Tarkan, şu ifadeleri kullandı:

"Alman “Bild” gazetesinde 6 Aralık 2017 tarihinde hakkımda yayınlanan haberde Almanya’daki oturum talebimle ilgili yanlış bir algı yaratılmasına neden olabilecek, doğru olmayan bilgiler verilmiş ve gereksiz varsayımlarda bulunulmuştur.

Oturum talebimin söz konusu haberde ifade edildiği sebeplerden olmamasıyla birlikte ülkemi terketmek gibi bir düşüncem de asla yoktur.

"Vize sorunu yaşamamak için başvurdum"

Oturumu Almanya’da olan eşim Pınar Tevetoğlu’yla sıklıkla Almanya’ya seyahat ettiğimizden, benim ordaki yasal kalış sürelerimle ilgili bir vize sorunu yaşamamak içindir Almanya oturumu başvurum.

Bu kadar net ve anlaşılır olan bir talebin başka yerlere çekilmesi, konunun özünden saptırılıp doğruluk içermeyen olumsuz bir gündem yaratılmaya çalışılması beni üzmüştür.

Kimseyi zor durumda bırakmamak ve yanlış anlaşılmalara sebep olmamak için konuyla ilgili gerekli duyarlılığın gösterilmesini rica ederim.”

Bild gazetesinde yer alan haberde, Tarkan'ın "Türkiye'deki muhafazakâr politikalardan rahatsız olarak ülkeyi terk etme kararı aldığı” iddia edilmişti.