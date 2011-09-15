Tarkan'a 2 yıl hapis isteniyor

T24 -





''Hayatın ve şöhretin zorluklarından dolayı bir dönem esrar kulladım"









''Uyuşturucuya para ödemedim"





''Evimde bulunan esrarı polise kendim verdim"











Tarkan duruşmalardan Varesete tutuldu











Tarkan'ın 2 yıla kadar hapsi isteniyor







İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Tarkan Tevetoğlu, Recep Aytek, Kubilay Keskin, Tarık Miras, Ömer Faruk Miras, Özlem Dinler Altun, Bekir Saçar, Abdülmelik Geniş, Mehmet Salih Geniş ile avukatları katıldı.Duruşmadaki sakin tavırlarıyla dikkat çeken Tevetoğlu’nun siyah bir gömlek ve altına gri pantolon giydiği görüldü. Tarkan’ın adliyeye sabah erken saatlerde basının alınmadığı VIP otoparkından girdiği öğrenildi. Savunması alınan Tarkan Tevetoğlu, emniyet ve savcılıktaki ifadesini tekrarladığını ifade eden ederek, ''Sanatçıyım. Hayatın ve şöhretin zorluklarından dolayı bir dönem esrar maddesi kullandığımı kabul ediyorum. Operasyondan sonra kullanmadım. Pişmanım" dedi.Mahkeme Başkanı Serap Durmaz ’nın ''Sana uyuşturucuyu getiren kimdi? Bize onu söyle" sorusu üzerine Tevetoğlu, "Murat Erdoğan’dan temin ettim. Esrarı parasız aldım. Hiçbir bedel ödemedim" diye konuştu.Sanıklardan Murat Erdoğan’la uzun yıllardan beri arkadaş olduğunu belirten Tevetoğlu, "Diğer sanıkar Ömer Faruk Miras, Tarık Miras ve Gökhan Yüzbaşıoğlu’nu sosyal çevrem nedeniyle tanırım" ifadesini kullandı. Mahkeme Başkanı Durmaz’ın Tarkan’ın evinde ele geçirilen uyuşturucu maddesini sorması üzerine, ''Evimde yapılan aramada küçük bir miktar esrar ele geçt. Onu da polise kendim verdim" yanıtını verdi.Tarkan’ın savunmasının alınmasının ardından tutuksuz diğer sanıkların savunmasının alınmasına geçildi. Tutuksuz sanık Ömer Faruk Miras savunmasında, Etiler'de yolda giderken sanıklardan Vedat Aysel'in kayınpederi olarak bildiği Adnan Recep Önsöz'e rastladığını, kendisinden bir içimlik uyuşturucu madde istediğini, Önsöz'ün kendisine bir poşet uzattığını, bu poşeti kabul etmediğini bu sırada polisin baskın yaptığını belirtti.Sanık Tarık Miras, mahkemeye verdiği ifadesinde, operasyon yapıldığı zaman evde oturduğunu ve televizyon izlediğini, evinde yapılan aramalarda mutfakta bozuk bir terazinin ve küçük naylon poşetlerin bulunduğunu, bu malzemelerin evinde olduğunu bilmediğini, poşetlerin ve terazinin temizliğe gelen kadına ait olabileceğini savundu.Hürriyet gaztesinde yer alan habere göre, mahkeme heyeti, savunması alınan sanıkların duruşmalardan vareste tutulmalarına, sanıklardan Tarkan Tevetoğlu'nun avukatlarının dosyanın ayrılması talebinin yargılamanın geldiği aşama ve dosya kapsamına göre reddine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelenirken Tarkan adliyeye geldiği gibi basın mensuplarına görüntü vermeden ayrıldı.Evinde esrar maddesi ile yakalanan şarkıcı Tarkan hakkındaki ilk soruşturmaya Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bakmıştı. Özel yetkili savcılığın görevsizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na göndermesinin ardından 17 sanık hakkında iddianame düzenlenmişti.İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi de suçun örgütlü olarak işlenmiş olduğu gerekçesiyle dosyayı Özel Yetkili İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti. Dosyayı inceleyen İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi de suçun “iştirak halinde bireysel suç" olduğunu bildirerek görevsizlik kararı vermişti.Mahkemeler arasındaki uyuşmazlığın çözümlenmesi için dosya Yargıtay’a gönderilmişti. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, 9 ay sonra davanın İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesine karar vermişti. Tarkan’ın, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 2 yıla kadar hapsi isteniyor.