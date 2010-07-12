T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tarkan yeniden aranıyor

Ünlü sanatçı Tarkan yeniden aranıyor

12 Temmuz 2010 03:00

T24- Ünlü sanatçı Tarkan yeniden aranıyor

Tarkan'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında açılan davada, 'görevsizlik kararı' verilerek, 'görev uyuşmazlığı'nın giderilmesi için dosyanın Yargıtay'a gönderilmesine hükmetti.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, şarkıcı Tarkan Tevetoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, uyuşturucu madde satmak ve bulundurmak' suçlamalarına ilişkin açılan davada, 'görevsizlik kararı' vererek, doğan 'görev uyuşmazlığı'nın giderilmesi için dosyanın Yargıtay'a gönderilmesine hükmetti.

DOSYA YARGITAY'A GÖNDERİLECEK

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 'görevsizlik kararı' vererek gönderdiği dosya üzerindeki incelemelerini tamamladı. Dava konusu olayların 'örgütlü suç kapsamına' girmediği, eylemlerin iştirak şeklinde gerçekleştirildiği sonucuna varan mahkeme, 'görevsizlik kararı' verdi. Mahkeme, İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesiyle aralarında doğan 'görev uyuşmazlığı'nın giderilmesi amacıyla dosyanın Yargıtay'a gönderilmesine karar verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24