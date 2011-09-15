-Tarkan Tevetoğlu: Esrar kullandım, pişmanım İSTANBUL (A.A) - 15.09.2011 - ''Uyuşturucu kullanmak'' suçundan 17 sanıkla birlikte hakkında açılan davada ilk kez hakim karşısında ifade veren şarkıcı Tarkan Tevetoğlu, ''Hayatın ve şöhretin zorluklarından dolayı hayatımda bir dönem çok kısa bir süre esrar kullandım. Pişmanım'' dedi. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklardan Tarkan Tevetoğlu, Recep Aytek, Kubilay Keskin, Tarık Miras, Ömer Faruk Miras, Özlem Dinler Altun, Bekir Saçar, Abdülmelik Geniş ve Mehmet Salih Geniş ile avukatları katıldı. Duruşmada ifade veren sanık Tevetoğlu, sanatçı olduğunu belirterek, ''Hayatın ve şöhretin zorluklarından dolayı hayatımda bir dönem çok kısa bir süre esrar kullandım. Pişmanım'' dedi. Yapılan operasyon sonrasında bir daha uyuşturucu madde kullanmadığını ifade eden Tevetoğlu, ''Sanıklardan uzun yıllardır tanıdığım Murat Erdoğan arkadaşım olup, diğer sanıklar Tarık Miras, Ömer Faruk Miras, Gökhan Yüzbaşıoğlu ve Selman Göknur Şener'i sosyal çevrem nedeniyle tanırım. İddianamede adı geçen diğer sanıkları ise tanımam'' diye konuştu. Çok kısa bir süre de olsa kullandığı esrarı kendisine Murat Erdoğan'ın verdiğini belirten Tevetoğlu, getirilen esrar karşılığında para vermediğini, operasyon kapsamında evinde yapılan aramalarda çok az bir miktar esrar bulunduğunu, onu da kendisinin polislere teslim ettiğini söyledi. Duruşmada söz alan Murat Erdoğan'ın avukatı Onur Gündüz de Tarkan Tevetoğlu'na ''Tape kaydını içeren tutanaklardan anlaşılacağı gibi Tarkan'ın evinde kavanozdan ve kendisinde olduğu bahsedilen bir poşetten bahsediliyor. Müvekkilime uyuşturucu temin etmiş mi?'' sorusunun sorulmasını istedi. Bu soruya Tevetoğlu, ''Ben kimseye uyuşturucu madde temin etmedim. Hiçbir örgütle bağlantı kurmadım. Aradan uzun süre geçti. Herhalde sözü edilen uyuşturucularda Murat Erdoğan'dan temin ettiğim uyuşturuculardır'' karşılığını verdi. Sanık Ömer Faruk Miras da savunmasında, Etiler'de yolda giderken sanıklardan Vedat Aysel'in kayınpederi olarak bildiği Adnan Recep Önsöz'e rastladığını, kendisinden bir içimlik uyuşturucu madde istediğini, Önsöz'ün bir poşet uzattığını, bu poşeti kabul etmediğini, bu sırada polisin operasyon yaptığını belirtti. Tarık Miras da ifadesinde, operasyon yapıldığı sırada evde oturduğunu ve televizyon izlediğini, evinde yapılan aramalarda mutfakta bozuk bir terazi ve küçük naylon poşetlerin bulunduğunu, ancak bu malzemelerin evinde olduğunu bilmediğini ifade etti. Tarkan Tevetoğlu'nun avukatı Günsel Dede de dosyanın çok sanıklı olduğunu, yargılamanın ne zaman sonuçlanacağının belli olmadığını söyleyerek, ''Müvekkilim sanatçıdır. Bu nedenle müvekkilim yönünden dosyanın ayrılmasını istiyoruz. Mümkün olmadığı takdirde duruşmalardan vareste tutulmasını talep ediyoruz'' dedi. Diğer sanık avukatları da müvekkillerinin duruşmalardan vareste tutulmalarını talep etti. -Tevetoğlu'nun talebi reddedildi- Mahkeme heyeti, savunması alınan sanıkların duruşmalardan vareste tutulmalarına, sanıklardan Tarkan Tevetoğlu'nun avukatlarının dosyanın ayrılması talebinin ise yargılamanın geldiği aşama ve dosya kapsamını dikkate alarak reddetti. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi. Tarkan Tevetoğlu, duruşma sonrası hakim ve savcıların kullandığı otoparktan aracına binerek adliyeden ayrıldı. Duruşma sonrası basın mensuplarına yazılı bir açıklama yapan Tevetoğlu'nun avukatlarından Yunus Egemenoğlu, müvekkilinin çok önceden planlanmış konseri nedeniyle ilk duruşmaya gelemediğini, soruşturmanın ilk gününden bu yana hukuka olan saygılarından dolayı yargılamayı etkilememek adına şimdilik bir yorum yapmayacaklarını ve yargılamanın sonunda müvekkilinin samimi beyan ve savunmaları doğrultusunda nihai kararın verileceğini belirtti.