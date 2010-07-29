Tarkan: Son gülen iyi güler

T24- Her albümün ardından eleştirilerle karşı karşıya kalan Tarkan, “Benim şarkılarım çay gibidir. Demlendikçe güzelleşir” diyerek kısa ve öz konuşuyor. Şarkıcı, rötarlı çıkan ‘Adımı Kalbine Yaz’ için de “Herkes dinlesin, ben sonra konuşacağım” diyor

- Tarkan'ın sürekli ertelenen albümü ‘Adımı Kalbine Yaz’ nihayet bugün müzik marketlerde. Mayısta ‘Sevdanın Son Vuruşu’ ile müjdesini verdiği, ancak titizliği yüzünden rötarlı çıkan albümün 30 saniyelik şarkı tanıtımları üç gündür internet sitelerinde tıklanma rekoru kırıyor.



- ÜÇ yıllık aradan sonra gelen albüm, sekiz yeni şarkı ve beş remix’ten oluşuyor. Tarkan’ın yazdıklarının yanı sıra, Sezen Aksu, Yıldız Tilbe, Günay Çoban, Ozan Çolakoğlu, Mithat Can Özer ve Gülşah Tütüncü’nün söz ve besteleri yer alıyor.



- ‘SEVDANIN Son Vuruşu’ için “Şarkı eskidi” diyerek klip çekmekten vazgeçen Tarkan, şimdi ‘Adımı Kalbine Yaz’ parçası için çalışmalarını sürdürüyor. Fakat albüm çıktıktan sonra başka bir şarkının tutması durumunda klip parçasının değişebileceği belirtiliyor.



- JulIA Roberts, Tom Hanks, Sigourney Weaver, Jessica Alba gibi ünlülerin fotoğrafını çeken Giuliano Bekor, Los Angeles’ta albümün tanıtım çekimlerini yaptı.



- TARKAN şimdilik suskun. Şarkıcı, “Çok emek verdim. İçime sinen sonuca ulaştık. Albüm çıksın, insanlar dinlesin, fikirlerini söylesin. Değerlen- dirmeyi sonra yapacağım” diyor.