Tarkan Rus Facebook'unu kapattırdı

Facebook'un Rusça versiyonu olan ve Türkiye'de yaygın şekilde kullanılmaya başlanan Vkontakte, Tarkan'a telif ödemediği için kapatıldı.

Rusya’da facebook ’tan daha çok ilgi gören paylaşım sitesi Vkontakte, iki hafta önce Türkiye’de mahkeme kararı ile kapatılmıştı. Kapatılmaya gerekçe olarak da telif hakları yasasına uymadığı belirtilmişti.

Olayı araştıran Rus Vedomosti gazetesi, sosyal paylaşım sitesinin ünlü pop yıldızı Tarkan’ın “Adımı Kalbine Yaz” şarkısı yüzünden kapatıldığını belirledi. Gazeteye göre 2 Mayıs 2012’de İstanbul’daki bir yerel mahkeme tarafından verilen kapatma kararının Müzik Yapımcıları Derneği MÜ-YAP tarafından açılan dava sonucu alındığını yazdı.

Vatan'ın haberine göre, ‘Vkontakte.Ru’ sitesinde bu şarkının klibinin 513 üyenin sayfasında olduğu saptandı. Facebook ’un klonu olarak nitelenen ve Rusya, Ukrayna, Belarus, Kazakistan ile Moldova’da yaygın olarak kullanılan Vkontakte sitesinin 290 milyon kullanıcısı bulunuyor.

68 dilde yayın yapan sosyal paylaşım sitesi aynı zamanda dünya genelinde müzik ve video hizmeti de veriyor. Vkontakte’nin sahibi Pavel Durov, Rus basınına yaptığı açıklamada telif hakları için avukatların MÜ-YAP ile irtibata geçerek teklif götürdüklerini açıkladı.