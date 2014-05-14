Tarkan maden faciasının yaşandığı gün neden konser verdiğini açıkladı

Soma’daki maden faciasının yaşandığı gün 'İTÜ FEST 2014' etkinlikleri kapsamında İTÜ Stadyumu'nda sahne alması nedeniyle sosyal medyada tepki çeken Tarkan, Soma'da yaşanan faciadan duyduğu üzüntüyü sosyal medya adresinden dile getirdi. Tarkan, “Dün geceki konserimden sonra haberdar olduğum Soma faciasıyla ilgili derin acı ve üzüntü içindeyim” dedi.

Hürriyet’te yer alan mesaja göre Tarkan'ın mesajı şöyle:

Dün geceki konserimden sonra haberdar olduğum Soma faciasıyla ilgili derin acı ve üzüntü içindeyim. Bu faciada hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyorum.

Yıllardır maden ocaklarında çalışan işçilerin yaralandığına ve hayatlarını kaybettiklerine içimiz sızlayarak tanık olmaktayız.

İnsan hayatına ve emeğine değerin az olduğu ülkemizde, bu zorlu koşullarda çalışan isçilerin can güvenliğinin sağlanması ve bu kazaların bir daha olmaması için gerekli önlemlerin alınmasını temenni ediyorum.

Facia sonrası mucize beklemek yerine olası kazalara karşı tedbir alınıp bu faciaların engellenmesi gerek.