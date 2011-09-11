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Yaşam

Tarkan konserinde sigara gerginliği İSTANBUL (A.A)

11 Eylül 2011 04:31

-Tarkan konserinde sigara gerginliği  İSTANBUL (A.A) - 11.09.2011 - ''Çevreci profesör'' olarak bilinen İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural ve beraberindekilerin ünlü pop müzik sanatçısı Tarkan'ın konser verdiği Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda sigara yasağı denetimi yapmak istemesi kavgayla sonuçlandı. Beyoğlu Kaymakamı Hasan Şenses'in de Açıkhava Tiyatrosu'na geldiği ve kısa bir süre sonra buradan ayrıldığı denetim sırasında, Kural, sigara içenleri, yasağı hatırlatarak uyardı. Bu sırada izleyiciler arasında bulunan ve avukat olduğunu söyleyen bir kadın, kameraların da çekim yaptığını görünce tepki gösterdi. Kural'ın sigara içme yasağını hatırlatması üzerine, ''Yasaları bana anlatma, burada herkes sigara içiyor'' diye tepki gösteren kadınla Kural arasında tartışma çıktı. Kural ve tartıştığı kadın, konser salonu dışında bekleyen polis ekibinin yanına giderek birbirlerinden şikayetçi olmak istediklerini söylemeleri üzerine, Harbiye Polis Merkezi'ne götürüldü. 

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