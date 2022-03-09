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Tarkan: Hekimler bu ülkenin başının tacıdır; tüm kalbimle onların yanındayım

09 Mart 2022 18:19

'Megastar' Tarkan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma koşulları ve ülkenin yaşadığı sıkıntılar nedeniyle yurt dışına gitme planı olan doktorlar için "gidiyorlarsa gitsinler" çıkışına karşılık hekimlere destek mesajı paylaştı. Twitter'dan sosyal konularda önemli değerlendirmeler yapan şarkıcı bu kez, "Hekimler bu ülkenin başının tacıdır. Değerleri bilinmelidir. Tüm kalbimle hekimlerin yanındayım." dedi. 

Tarkan'ın mesajı şöyle: 

"Hayatlarımızı emanet ettiğimiz hekimlerimize hak ettikleri saygıyla yaklaşılmalı, emeklerinin karşılığı olan haklar verilmelidir. Onları ülkemizden kaçırmak büyük kayıp ve yanlış olur. Hekimler bu ülkenin başının tacıdır. Değerleri bilinmelidir. Tüm kalbimle hekimlerin yanındayım."
 

Erdoğan ne demişti? 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde az maaş aldıkları doğrultusunda şikâyet eden doktorları bu devletin yetiştirdiğini söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı: 

"Açık konuşuyorum, açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni, bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz, buralarda onlarla devam ederiz. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle davet ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Doktorluk gibi bir aziz mesleği oraya onu dayamak herhalde pek de insani değildir

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