Tarkan: Hekimler bu ülkenin başının tacıdır; tüm kalbimle onların yanındayım

"Hayatlarımızı emanet ettiğimiz hekimlerimize hak ettikleri saygıyla yaklaşılmalı, emeklerinin karşılığı olan haklar verilmelidir. Onları ülkemizden kaçırmak büyük kayıp ve yanlış olur. Hekimler bu ülkenin başının tacıdır. Değerleri bilinmelidir. Tüm kalbimle hekimlerin yanındayım."

Erdoğan ne demişti? 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde az maaş aldıkları doğrultusunda şikâyet eden doktorları bu devletin yetiştirdiğini söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı: "Açık konuşuyorum, açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni, bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz, buralarda onlarla devam ederiz. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle davet ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Doktorluk gibi bir aziz mesleği oraya onu dayamak herhalde pek de insani değildir" TIKLAYIN | Erdoğan: Doktorlar az para aldığı için ayrılıyorlarmış, gidiyorlarsa gitsinler, buralar boş kalmaz!