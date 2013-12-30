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Tarkan hangi kitabı okuyor?

Tarkan'ın yanında poz verdiği kitap sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yerini aldı

30 Aralık 2013 18:17

Sosyal medyada uzun süredir faal olmayan megastar Tarkan, facebook ve twitter üzerinden paylaştığı fotoğrafta Yılmaz Özdil'in "Beraber yürüdük biz bu yollarda" kitabı yanında poz verdi.

Astana konseri dönüşünde çekildiği, yayımlanan mesajlarda belirtilen fotoğrafların Tarkan'ın özel uçaağında çekildiği görülüyor. Uçakta keyifli olduğu görünen Tarkan’ın fotoğraflarında bir detay dikkati çekiyor. Fotoğrafta, Tarkan’ın hemen yanı başında okuma gözlüklerinin yanı sıra Yılmaz Özdil’in kitabının durduğu görülüyor.

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