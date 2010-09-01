'Tarkan 'evet' deseydi tepkiniz aynı olur muydu?'

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TARKAN'IN ALLIANOI FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYINIZ

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, Çevre ve Orman Bakanı Eroğlu'nun yazılı olarak yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na bir soru önergesi verdi.Allianoi antik kentinin korunması için destek veren ve Türkiye'nin en önemli sanatçılarının başında gelen Tarkan'ın, AKP hükümetinin bir bakanı tarafından tehdit edilecek şekilde azarlandığını ifade eden Sevigen, "Halka mal olan değerli bir sanatçının bu desteğinden dolayı çok korktuğu anlaşılan Sayın Eroğlu'nun, 'herkesin bir ihtisası olduğunu, bilmediği konular hakkında yorum yapmaması gerektiği' açıklamasından kendisine bir pay çıkarmadığı görülmektedir. Bakan Eroğlu ne bir arkeolog, ne de konunun uzmanıdır" dedi.Eroğlu'nun "Allianoi diye bir yer yok" açıklamasına bütün bilim adamlarının tepki gösterdiğini kaydeden Sevigen, "Bakan Eroğlu Tarkan'a bu çıkışıyla sanattan da anlamadığını, adeta bir doğa düşmanı olduğunu göstermiştir. Hukuk dışı eylemlere, çevrecilere bir sanatçının destek çıkması, toplumu duyarlı olmaya davet etmesi AKP'li Bakanı rahatsız etmiştir. Bu olayın referandum da hayır oyu vereceklerini açıklayan sanatçılara AKP tarafından yapılan baskıdan bir farkı yoktur. Eğer Tarkan referandumda evet oyu vereceğini açıklasaydı, Sayın Eroğlu yine aynı sert tepkiyi gösterir miydi?" ifadelerine yer verdi.Dünya mirası listesine girecek bir yer olan Allianoi'nin tüm mahkeme kararlarına karşı yok olma süreciyle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Sevigen, "2006 yılında TRT'de yayınlanmak üzere Allianoi antik kenti hakkında, burayı tanıtan ve öneminden bahseden bir belgesel hazırlandığı yaklaşık 70 Bin TL para harcandığı ve 11 Nisan 2006 yılında yayınlanmak üzere afişlerinin bile basıldığı söylenen bu çalışmanın yayından kaldırılması ve sansürlenmesi kimin talimatı ile hangi amaçla gerçekleşmiştir?" sorusunu Bakan Eroğlu'nun yanıtlamasını istedi.16 Aralık 2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Allianoi'nin Termal Turizm Bölgesi ilan edildiğine de dikkat çeken Sevigen, "Allianoi Antik Termal Kentinde 2006 yılından buyana bıraktırılan bilimsel kazıların tamamlanması ve turizme açılması halinde, turizmin Bergama halkına getireceği gelirle barajın Bergama halkına faydası karşılaştırıldı mı bununla ilgili bir değerlendirme yapıldı mı?" diye sordu.Sevigen, bir kültür mirası olan bu bölgede, dört yıldır kazı çalışma izninin verilmemesinin sebebini de sorarken "Bilim adamları tarafından dünyanın en iyi korunmuş ılıcası olan Allianoi'yi korumak yerine, baraj çalışmasında ısrar etmenizin altında nasıl bir rant hesabı yatmaktadır?" sorusunun da yanıtlanmasını istedi.