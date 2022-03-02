Tarkan'dan zeytinlikleri maden sahasına açan yönetmeliğe tepki: Ülkemizin doğası olmuş rant rüyası

Tarkan, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren, maden yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair karara tepki göstererek, "Ülkemizin doğası olmuş rant rüyası. Enerjiydi, madendi, barajdı, şuydu, buydu…Doğamız geri dönüşü olmaksızın yok ediliyor. Yıllardır gözlerini diktikleri zeytinliklerimizi feda etmek var şimdi sırada." dedi.

Tarkan, "Bu vatanın doğası, toprağı sizin malınız değildir, bu milletindir, hepimizindir. Doğamızı savunmak, korumak da bu yüzden görevimizdir. Zeytinime dokunma." ifadelerini kullandı.

Alınan karara göre elektrik üretiminde kullanılan kömür sahası zeytin ağaçları ile aynı yere rastlarsa, zeytinlikler şirket tarafından kesilebilecek. Çalışma sonrasında maden şirketi, zeytinlikleri eski haline çevirmekle yükümlü olacak.