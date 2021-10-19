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Tarkan'dan hayranlarını heyecanlandıracak mesaj

Ünlü şarkıcı Instagram'dan yaptığı paylaşımda yeni projelerinin müjdesini verdi

19 Ekim 2021 10:10

Uzun süredir Almanya'da yaşayan Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni projelerinin müjdesini verdi. Ünlü şarkıcı, "Yarından itibaren hummalı çalışmalar başlıyor. Yeni projeler, sürprizler çok yakın" dedi.

Yeni tip Koronavirüs salgının başlamasının ardından tüm yeni projelerini ve konserlerini erteleyen Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte uzun süredir Almanya'da yaşıyor. Yaklaşık 2 yıldır Türkiye'ye gelmeyen Tarkan, gözlerden uzak sakin bir yaşamı tercih etmişti.

Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Tarkan bir süre daha sahneye çıkmayacağını duyurmuştu.

Hayranlarının ısrarlarına daha fazla dayanamayan Tarkan, sürpriz bir karar aldı. Ünlü şarkıcı Instagram'dan yaptığı paylaşımda yeni projelerinin müjdesini verdi.

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