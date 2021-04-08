Tarkan'dan çağrı: Sezen Ünlü'yü unutmayalım; Sesimizi çıkarmaya, kadın hakları için mücadele etmeye, adalet için haykırmaya devam...

Şarkıcı Tarkan, İzmir'in Konak ilçesinde, dini nikahlı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki 5 aylık hamile Sezen Ünlü'yü andı. Tarkan, "Sesimizi çıkarmaya, kadın hakları için mücadele etmeye, adalet için haykırmaya devam" dedi.

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4.7 milyon takipçisi olan hesabından Ünlü’nün fotoğrafını paylaşan Tarkan, fotoğrafın altına "Sezen Ünlü'yü unutmayalım. Ve bütün şiddet gören, öldürülen kadınları. Ben şu anda bu mesajı yazarken bile bir yerlerde kadınlar şiddet görüyor, öldürülüyor. Sesimizi çıkarmaya, kadın hakları için mücadele etmeye, adalet için haykırmaya devam" yazdı. Tarkan'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Ne olmuştu?

5 aylık hamile Sezen Ünlü, 26 Mart 2021 günü saat 23.00 sıralarında sokakta yürürken arkasından gelen Anıl Yolum tarafından bıçaklanmıştı. 16 bıçak darbesi alan Ünlü, kaldırıldığı hastanede doktorların çabasına rağmen kurtarılamamıştı. Sezen Ünlü'nün karnındaki bebek de hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Yolum, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı. Anıl Yolum ile Sezen Ünlü’nün dini nikahlı olarak birlikte yaşadıkları ancak şiddet görmesi üzerine talihsiz kızın olaydan 2 ay önce babasının evine gittiği öğrenilmişti.