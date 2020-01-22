Tarkan'dan 13 yıldır imar izni alamadığı arsaya ilişkin açıklama: Rant beklentim ya da ayrıcalık istemim olmadı

Şarkıcı Tarkan, 13 yıldır imar izni alamadığı arsaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Tarkan, 'mağduriyetinin' giderilmesi için hukuki haklarını kullandığını belirtirken, "Arsa ile ilgili kimseden bir rant beklentim ya da ayrıcalık istemim olmamıştır, olmaz da" dedi.

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Tarkan'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Son günlerde gerek yazılı basında gerek sosyal medyada hakkımda yapılan haksız ithamlar beni son derece üzmüştür. Söz konusu arsa ile ilgili kimseden bir rant beklentim ya da ayrıcalık istemim olmamıştır, olmaz da.

"Konuyla ilgili 13 yılı aşkın süredir ben de her vatandaş gibi hukuksal haklarımı kullanarak başvurularımı yapmış ve mağduriyetimin giderilmesi için bu doğrultuda ilerlemişimdir.

"Benimle ilgili olumsuz bir algı yaratmaya çalışan kaynakların daha duyarlı olmalarını ve aslı olmayan bilgilerle kamuoyunu etkilemeye çalışmamalarını rica ediyorum.

"Konuyla ilgili detaylı teknik bilgi ve hukuki açıklama hukuk danışmanlarım tarafından kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır."